На кинофестиваль <Золотой Витязь> отправятся белорусские кинематографисты

Белорусский кинематограф будет широко представлен в программе XV Международного кинофестиваля "Золотой Витязь", который пройдет с 21 по 30 мая. Местом проведения кинофорума были Минск, Киев, Москва, другие российские города и югославский Нови Сад. На этот раз гостей и участников "Золотого Витязя" примет подмосковный Серпухов.

Конкурсные показы проведут по семи разделам. Практически во всех из них, за исключением номинаций "Детские полнометражные фильмы" и "Телесериалы", примут участие белорусские киноленты. На <Золотой Витязь> отправится большая делегация кинематографистов из Беларуси. Среди них - Владимир Гостюхин, Татьяна Мархель, Елена Турова, Александр Ефремов и многие другие. Некоторые из них будут работать в фестивальных жюри.

В каждой из семи номинаций победителям вручат статуэтки Золотого, Серебряного и Бронзового Витязей. Всего в кинофоруме примут участие около 300 кинематографистов из 35 стран Европы, Азии и Америки.