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В память об Иване Шамякине

16 мая 2006 15:21
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По увековечению памяти народного писателя Беларуси Ивана Шамякина в этом году планируется провести ряд мероприятий. Как сообщили в пресс-службе Президента, соответствующее распоряжение подписал глава государства.В ближайшее время будет решен вопрос о присвоении имени Ивана Шамякина одному из вузов Беларуси. Для студентов филологических факультетов к новому учебному году учредят стипендию имени Шамякина. Уже к сентябрю в Минске на доме по ул. Янки Купалы, 11, где в последние годы жил писатель, установят мемориальную доску. В ноябре планируется создать полнометражный документальный фильм <Иван Шамякин>, а также установить бюст писателя в д. Корма Добрушского района Гомельской области и памятник на его могиле на Восточном кладбище в Минске. 
С 2010 по 2014 годы будет издано полное собрание произведений Ивана Шамякина.
# Культура

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