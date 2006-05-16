В память об Иване Шамякине

По увековечению памяти народного писателя Беларуси Ивана Шамякина в этом году планируется провести ряд мероприятий. Как сообщили в пресс-службе Президента, соответствующее распоряжение подписал глава государства.В ближайшее время будет решен вопрос о присвоении имени Ивана Шамякина одному из вузов Беларуси. Для студентов филологических факультетов к новому учебному году учредят стипендию имени Шамякина. Уже к сентябрю в Минске на доме по ул. Янки Купалы, 11, где в последние годы жил писатель, установят мемориальную доску. В ноябре планируется создать полнометражный документальный фильм <Иван Шамякин>, а также установить бюст писателя в д. Корма Добрушского района Гомельской области и памятник на его могиле на Восточном кладбище в Минске.

С 2010 по 2014 годы будет издано полное собрание произведений Ивана Шамякина.