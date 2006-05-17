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Витебск готовится к фестивалю

17 мая 2006 13:30
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Продолжается реконструкция Летнего амфитеатра в Витебске. Здесь готовятся к проведению 15-го, юбилейного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". План основных работ включает ремонт ливневой канализации, дорожек и лестниц, ведущих к амфитеатру. Кроме того, предполагается полностью завершить замену старых деревянных скамеек для зрителей на новые пластиковые сиденья и провести косметический ремонт гримерных. Завершить подготовку Летнего амфитеатра к проведению форума планируется до конца июня. К открытию фестиваля готовится не только главная сценическая площадка. Масштабные ремонтные работы проводятся в городе повсеместно.
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012

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