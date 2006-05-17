Витебск готовится к фестивалю

Продолжается реконструкция Летнего амфитеатра в Витебске. Здесь готовятся к проведению 15-го, юбилейного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". План основных работ включает ремонт ливневой канализации, дорожек и лестниц, ведущих к амфитеатру. Кроме того, предполагается полностью завершить замену старых деревянных скамеек для зрителей на новые пластиковые сиденья и провести косметический ремонт гримерных. Завершить подготовку Летнего амфитеатра к проведению форума планируется до конца июня. К открытию фестиваля готовится не только главная сценическая площадка. Масштабные ремонтные работы проводятся в городе повсеместно.