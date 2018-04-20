«В конце выступления зал встал и аплодировал мне стоя». Как белорусская танцовщица стала звездой восточного танца мирового масштаба

Восточная сказка Евгении Логвиной началась еще в студенчестве. Будучи второкурсницей-«народницей» Университета культуры и искусств, девушка посетила Объединённые Арабские Эмираты, где и оказалась «заложницей» местного фольклора. Сегодня Евгения – хореограф-постановщик, призер чемпионатов Беларуси, Мира и Европы, судья международной категории, глава правления Детской Международной Лиги восточного танца.

Евгения Логвина, танцовщица восточного танца:

Первые занятия были смешные и нелепые, потому что мое балетное образование очень сильно мешало. Настолько это полное расслабление, женственность, нежность, неторопливость. Нам с нашей профессиональной балетной закалкой хочется сделать все быстро, четко и приходилось себя немножечко от этого отучать. Но, в то же время, мне моя балетная закалка помогла победить в моих первых соревнованиях и стать многократной чемпионкой Беларуси и дальше представлять нашу страну на международных фестивалях и конкурсах.

Сцена стала ее лучшим педагогом, а идейным вдохновителем – сама арабская культура, которой необходимо было пропитаться до кончиков волос, чтобы проживать танец так, словно его природа заложена в крови. За «этническим просвещением» она ездила в Египет, 4 года жила в Ливане, изучая не только арабский язык, но и язык тела. Евгения Логвина:

В этом танце просыпается внутренняя любовь к своему телу. Это выражение своей души по средствам пластики, движения. Каждая танцовщица, исполнительница выражает то, что в ее душе. У каждого своя история, своя философия. Восточный танец как раз пластику и раскрывает, раскрывает женственность, чувственность музыки развивает очень сильно и, естественно, осанка – она никогда не будет лишней.

Самым приятным моментом в моей карьеры была не какая-то победа на соревнованиях, было мое выступление во дворце ЮНЕСКО в Ливане. Я танцевала очень известную арабскую композицию, и зал был наполнен ливанцами. В конце выступления зал встал и аплодировал мне стоя.

О том, что Евгения – звезда восточного танца мирового масштаба, свидетельствуют десятки кубков и медалей. Безусловно, есть среди них особенно ценные. Евгения Логвина:

Эта медаль, которую мне надели на соревнованиях в Ливане. Я тогда была растрогана до слез.

Наверное, еще одно из самых примечательных и важных для меня вот эти два кубка – 3 место на Чемпионате мира. Оно немножко обидно, но все равно ты в тройке призеров, все равно ты представил Беларусь на достойном уровне.

Чувство гордости испытывают и ученики, постигая азы экзотического танцевального искусства у такого звездного педагога. К слову, самой старшей ученице, на секундочку, 68 лет! Не становятся препятствием ни возраст, ни путь в несколько тысяч километров, который готовы преодолеть начинающие танцоры, чтобы попасть-таки в руки мастера.

Дарья Жулева:

Из Москвы я приехала в Минск к прекрасному педагогу Евгении Логвиной, чтобы потренироваться, подготовиться и улучшить свою программу. После тренировок с Евгенией я планирую, что победа будет за нами на Чемпионате мира.