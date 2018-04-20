21 апреля в Минске пройдёт акция «Бах в метро»: музыканты-профессионалы будут играть классическую музыку в подземных переходах столицы

Новости Беларуси. «Бах в метро»: уже 21 апреля музыканты-профессионалы сыграют классику в переходах подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С утра до вчера для минчан будут звучать известные произведения эпохи ренессанса, барокко, классицизма и романтизма. Услышать и увидеть музыкантов можно будет на станциях метро Каменная горка, Пушкинская, Тракторный завод, Партизанская и Якуба Колоса. Так, музыканты всего мира отмечают день рождения известного композитора Иоганна Себастьяна Баха. К подобной акции подключатся более 30 стран.

Константин Яськов, организатор акции «Бах в метро»:

Метро – это большое социальное пространство. Наш проект связан с тем, чтобы донести культуру в массы. В метро играют, но классическую музыку редко. Она сразу выделяется на фоне городского урбанистического пейзажа. Это своего рода культурная экология.