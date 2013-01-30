Минский кинотеатр «Ракета» может стать артхаусным

Новости Беларуси. Интеллектуальное кино. Кинотеатр «Ракета» может стать артхаусным. Он первым в Беларуси присоединится к Международной конфедерации таких кинотеатров. Для этого нужно показывать некоммерческие картины.

Пока стандартам организации соответствует только малый зал. С мая 2012 года здесь можно посмотреть кино для гурманов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

Мы были первыми на постсоветском пространстве, которые в систему ввели вот этот показ артхаусного кино. Вступить не проблема. Мы уже члены Международной ассоциации «Европа синема» и обеспечим 32% европейского кино.

«Ракету» надо отремонтировать, навести порядки, в том числе и новую кровлю сделать. Сделать новый кинозал, фасад. То есть это должно быть соответствующим.