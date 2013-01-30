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Минский кинотеатр «Ракета» может стать артхаусным

30 января 2013 17:26
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Новости Беларуси. Интеллектуальное кино. Кинотеатр «Ракета» может стать артхаусным. Он первым в Беларуси присоединится к Международной конфедерации таких кинотеатров. Для этого нужно показывать некоммерческие картины.

Пока стандартам организации соответствует только малый зал. С мая 2012 года здесь можно посмотреть кино для гурманов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:
Мы были первыми на постсоветском пространстве, которые в систему ввели вот этот показ артхаусного кино. Вступить не проблема. Мы уже члены Международной ассоциации «Европа синема» и обеспечим 32% европейского кино.
«Ракету» надо отремонтировать, навести порядки, в том числе и новую кровлю сделать. Сделать новый кинозал, фасад. То есть это должно быть соответствующим.

# Культура # Кинотеатры Минска # Василий Коктыш # УП «Киновидеопрокат»

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