Белорусская православная церковь получила в дар от МВД уникальные книги XVIII-XX веков

Новости Беларуси. Белорусская православная церковь получила в дар от МВД старинные книги. Уникальные издания 18, 19 и 20 веков были обнаружены в 2012 году. Все книги написаны на церковно-славянском языке. На одной из них – штамп библиотеки Свято-Федоровского собора Пинска. Его опознали священнослужители храма.

Происхождение двух остальных фолиантов неизвестно. Первая книга, «Пролог», имеющая более чем вековую историю, возвращена в фонд Пинской церкви. «Проложныя жития святых» подарены Минской епархии. А третье издание «Минея на месяц март» теперь будет храниться в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

При отработке одного из фигурантов уголовного дела были обнаружены старинные книги. Заключение экспертизы было однозначным: музейная и историческая ценность. Книги датировались 19 веком. Руководством МВД символично, в Год книги, было принято решение о передаче данных ценных экземпляров Белорусской православной церкви