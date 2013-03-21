В Международный день кукольника ученики гимназии Борисова презентовали постановку батлейки

Новости Минской области. Творческие и креативные мастера, профессионалы и поклонники театра 21 марта отмечают Международный день кукольника. Новую постановку к празднику презентуют и ученики Борисовской белорусскоязычной гимназии.

В течение трех лет здесь возрождают забытую народную забаву: смотреть батлейку. Но ведь в этой гимназии она не совсем обычная. Ощущается дыхание современности. Ящики оснастили подсветкой. А при создании кукол используются не только природные материалы. В ход идут спицы и бумага. На верхнем этаже вертепа традиционно действуют куклы, олицетворяющие добрые силы и ангелов, на нижнем - все остальные персонажи. Также доработанная батлейка позволяет показывать театр теней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инна Меренкова, учитель ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2» Борисова:

Когда дети, которые не участвовали в создании и постановки батлейки, смотрят, они действительно верят, что куклы двигаются сами. Они удивляются и иногда сидят, открыв рот, и говорят: «Неужели такое возможно? Они двигаются сами!»

Анар Круглик, учащийся ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2» Борисова:

Я никогда раньше чем-то таким театральным не занимался, и вдруг такая идея сделать батлейку. Она мне очень понравилась, итак захватила.

Екатерина Кульша, учащаяся ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2» Борисова:

Это очень интересно, увлекательно, радостно, когда я вижу, у которых светятся глаза.