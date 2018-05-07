Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»

Пётр Янушкевич – редкий гость в столице. Художник из Гродно в Минск приехал исключительно для того, чтобы представить свои работы. Его видение творчества очень любопытно.

Ему не кажется, что он создаёт новое – он уверен, что является только проводником для воплощения уже существующего. Пётр Янушкевич, художник:

Мне кажется, что эти картины – они уже существуют. А моя задача – просто их материализовать. Вот и всё.

Материализуются, к слову сказать, работы не быстро. Некоторые рождаются за несколько дней. Другие Пётр Янушкевич пишет годами.

Пётр Янушкевич:

Иногда бывает, что годами она материализуется. И так перетекает из одного состояния в другое: из красного – в чёрное, из белого – в синее. И потом где-то останавливается, и говорит: «Стоп! Я уже есть». Иногда у меня спрашивают: «Это та же работа? Или новая?». Это та же, но это уже новая работа.

Долгое рождение картины не обещает ей такую же долгую жизнь. Удивительно, но факт – не все работы этого художника доходят до зрителя. Часть из них мастер уничтожает.

Пётр Янушкевич:

Бывает работа – она вот, как живое существо. Например, если посадить дерево или цветок – оно растёт. И на какой-то стадии кажется, что этот цветок будет прекрасным растением, но он вдруг засыхает. Это – такой естественный процесс, когда работа должна пройти все вот эти стадии. Взойти, выпасти, дать плоды и состояться. Не все работы могут состояться. Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь, допустим, есть.

Можно только догадываться, как выглядели те картины, которые мы никогда не увидим, но то, что можем рассмотреть – достойно самого пристального внимания. Это – зыбкие образы из волшебных снов. Обрывки сказок и осколки старинных легенд.

Пётр Янушкевич:

Не всегда может художник объяснить свою картину. Я стараюсь писать картины таким образом, чтобы зритель был соавтором этой картины, потому что он видит в моей картине то, что он считает нужным. Я пишу одно, он видит другое. На самом деле, это ещё третье может быть. И так эта сюжетная линия может быть очень многослойной, как полифоническая.