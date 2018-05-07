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Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»

07 мая 2018 21:25
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Пётр Янушкевич – редкий гость в столице. Художник из Гродно в Минск приехал исключительно для того, чтобы представить свои работы.

Его видение творчества очень любопытно.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-1

Ему не кажется, что он создаёт новое – он уверен, что является только проводником для воплощения уже существующего.

Пётр Янушкевич, художник:
Мне кажется, что эти картины – они уже существуют.

А моя задача – просто их материализовать.

Вот и всё.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-4

Материализуются, к слову сказать, работы не быстро. Некоторые рождаются за несколько дней.

Другие Пётр Янушкевич пишет годами.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-7

Пётр Янушкевич:
Иногда бывает, что годами она материализуется. И так перетекает из одного состояния в другое: из красного – в чёрное, из белого – в синее. И потом где-то останавливается, и говорит: «Стоп! Я уже есть». Иногда у меня спрашивают: «Это та же работа? Или новая?».

Это та же, но это уже новая работа.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-10

Долгое рождение картины не обещает ей такую же долгую жизнь. Удивительно, но факт – не все работы этого художника доходят до зрителя. 

Часть из них мастер уничтожает.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-13

Пётр Янушкевич:
Бывает работа – она вот, как живое существо. Например, если посадить дерево или цветок – оно растёт. И на какой-то стадии кажется, что этот цветок будет прекрасным растением, но он вдруг засыхает. Это – такой естественный процесс, когда работа должна пройти все вот эти стадии. Взойти, выпасти, дать плоды и состояться.

Не все работы могут состояться.

Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь, допустим, есть.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-16

Можно только догадываться, как выглядели те картины, которые мы никогда не увидим, но то, что можем рассмотреть – достойно самого пристального внимания. Это – зыбкие образы из волшебных снов.

Обрывки сказок и осколки старинных легенд.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-19

Пётр Янушкевич:
Не всегда может художник объяснить свою картину. Я стараюсь писать картины таким образом, чтобы зритель был соавтором этой картины, потому что он видит в моей картине то, что он считает нужным.

Я пишу одно, он видит другое.

На самом деле, это ещё третье может быть. И так эта сюжетная линия может быть очень многослойной, как полифоническая.

Художник Пётр Янушкевич: «Могу просто взять и закрасить работу, потому что там фальшь»-22

Тонкая грань между явью и вымыслом в полотнах Петра Янушкевича совсем неочевидна. Прихотливые, странные работы заставляют рассматривать каждую деталь полотна.

Домысливать невидимое.

 И уже через несколько минут такого погружения в картину сам зритель начинает себя чувствовать художником.

# Художник # Культура # Пётр Янушкевич

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