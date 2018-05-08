Как изменился номер Alekseev перед полуфиналом «Евровидения-2018»?

Новости Беларуси. Уже вечером 8 мая станет известно, выйдет ли представитель Беларуси в финал международного конкурса песни «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Источник фото: eurovision.tv

«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси

Певец Alekseev с композицией Forever выступит в первом полуфинале под номером восемь. После проведенных 7 мая репетиций в номер внесены корректировки. Будет подготовлен дополнительный декор, появятся зеркала. А главным визуальным моментом выступления станет роза.