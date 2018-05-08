Как изменился номер Alekseev перед полуфиналом «Евровидения-2018»?

Новости Беларуси. Уже вечером 8 мая станет известно, выйдет ли представитель Беларуси в финал международного конкурса песни «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже вечером 8 мая станет известно, выйдет ли представитель Беларуси в финал международного конкурса песни «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Источник фото: eurovision.tv
«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси
Певец Alekseev с композицией Forever выступит в первом полуфинале под номером восемь. После проведенных 7 мая репетиций в номер внесены корректировки. Будет подготовлен дополнительный декор, появятся зеркала. А главным визуальным моментом выступления станет роза.
Источник фото: eurovision.tv
«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018»
Напоминаем, в этом году 63 конкурс песни «Евровидение» проходит в Лиссабоне. В нем принимают участие 43 страны.
Источник фото: eurovision.tv
История участия белорусских исполнителей на конкурсе «Евровидение»