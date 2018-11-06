Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Новости Беларуси. Яркий аккорд важного дела. В Житковичах завершается большой концерт мастеров белорусской сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Саша Немо, хор имени Титовича и многие другие приехали на Полесье для того, чтобы подарить людям праздник и разделить вместе с полешуками их радость. Концертная программа с говорящим названием «Соединяя берега» проходит при аншлаге.

Леся Кузьмич, житель Житковичей:

Ждали этот день. Пришли с прекрасным настроением. Видите, не хватает мест. Люди на ступеньках даже, чтобы увидеть звёзд наших белорусских.