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Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

06 ноября 2018 19:13
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Новости Беларуси. Яркий аккорд важного дела. В Житковичах завершается большой концерт мастеров белорусской сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста-1

Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Саша Немо, хор имени Титовича и многие другие приехали на Полесье для того, чтобы подарить людям праздник и разделить вместе с полешуками их радость. Концертная программа с говорящим названием «Соединяя берега» проходит при аншлаге.

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста-4

Леся Кузьмич, житель Житковичей:
Ждали этот день. Пришли с прекрасным настроением. Видите, не хватает мест. Люди на ступеньках даже, чтобы увидеть звёзд наших белорусских.

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста-7

Праздничный концерт для жителей Житковичского района – подарок от Президента.

# Концерт в Минске # Культура # Фотофакт

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