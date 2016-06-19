Минск культурный в XIX – начале XX веков: от газеты «Минскія губернскія вѣдомости» до открытия Александровского сквера

В конце XVIII века после второго раздела Речи Посполитой Минск входит в состав Российской империи, наш город лишают Магдебургского права, но, несмотря на всяческие препятствия, он часто играет роль одной из центральных губерний нового государства.

Город начинает развиваться, набирает обороты и культурная жизнь. Уже к 1811 году население насчитывало 11 тысяч человек, но Отечественная война, а затем пожар 1835 года серьезно разрушили город.

Однако уже к середине XIX века Минская губерния преобразилась, все главные улицы и площади покрыли булыжником, начался строительный бум в Верхнем городе. В 1838 году выходит в печать первая газета «Минскія губернскія вѣдомости».

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Здесь издавались газеты на польском, русском языках, даже на французском. Находилась здесь когда-то литографическая мастерская, было несколько учебных заведений. Надо сказать, что, действительно, в образовательном смысле минские и белорусские губернии стояли на порядок выше центральных губерний Российской империи, и многие общественные деятели России отмечали, что здесь проявляется особая тяга к знаниям, образованию.

Основным учебным заведением Минска являлась мужская гимназия, которая с 1803 года располагалась в здании бывшего униатского мужского базилианского монастыря. Уже к 1821 году здесь обучалось 320 человек и лишь 7 из них были детьми мещанского сословия, все остальные – дети дворян, «золотая» молодежь.

Обучение здесь велось на высоком уровне. Преподавали на польском и русском языках, юноши учили латынь и старогреческий, дополнительно – немецкий и французский. Зубрили физические и математические формулы, изучали историю, географию и природоведение.

Историк Тадеуш Корзун, поэты Томаш Зан и Янка Лучина, композитор Станислав Монюшко. Все они – талантливые гимназисты, классики национального движения и искусства.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Любопытно, что рядом находился когда-то пансион, там иногородние ученики могли жить. Дети обязаны были иметь при себе серебряную ложку, вилку, скатерть и несколько салфеток. Само учебное заведение выдавало им учебники и мундир, сапоги, постельные принадлежности.

Интересно, что на втором этаже этого здания находился театр, где выступали как профессиональные артисты, так и актеры-самоучки.

Вообще, в XIX веке любительский театр был очень популярен в Минске. Например, с 1841 по 1852 годы театральный зал находился в здании городской Ратуши. Спектакли всегда собирали аншлаги. Особенно бурлила культурная жизнь Минска во время торгов, на которые съезжались люди со всей губернии. На Соборной площади устраивали театральные представления, выступали оркестры.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

И немалая заслуга в этом принадлежит Винценту Дунину-Марцинкевичу. В 1841 году увидела свет комичная опера «Еврейский рекрутский набор», либретто к которой написал Дунин-Марцинкевич. А вот в 1852 году произошло уникальное по тем временам событие и здесь, на театральных подмостках, впервые была слышна белорусская речь. Именно здесь, в городском театре, состоялась премьера первой белорусской оперы «Сялянка».

Кстати, в те времена Минский городской театр располагался на том месте, где сейчас стоит новая гостиница «Европа».

Огромное внимание в губернском Минске уделялось и музыкальному образованию. Порой люди совмещали свою госслужбу с музыкальным хобби.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Например, Людвиг Ракицкий, губернский предводитель дворянства, был первоклассным скрипачом-любителем, он собрал свой небольшой оркестр и неоднократно выступал в Минске. Между прочим, собиралась на представление вся минская губерния. Любопытно также то, что деньги от этих концертов шли исключительно на благотворительные цели.

Центром культурной жизни в XIX веке был Дом Чеслава Монюшко, отца будущего известнейшего композитора, автора первой белорусской оперы – Станислава Монюшко. В этом доме проходили творческие вечера, где собирались музыканты и с образцовой точностью играли симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Валентий Ванькович родился в семье потомственного судьи Мельхиора Ваньковича и Схоластики Горецкой, сестры поэта Антона Горецкого. Талантливый художник, представитель романтизма, автор портретов Мицкевича и Пушкина, стал самым известным представителем династии Ваньковичей. В XIX веке их уютная усадьба на тогда улице Волоцкой стала культурной меккой города.

Сегодня в былой усадьбе действует музей рода Ваньковичей, филиал Национального художественного музея. В одном дворике с усадьбой, по Интернациональной, 31, находится здание, в котором размещалась публичная библиотека. Возникла она еще в середине XIX века, в 30-е годы, и первоначально располагалась на Захарьевской, а затем переехала сюда, в тогда дом Сабины Ленской.

Книжный фонд работал на первом этаже и занимал шесть комнат. Здесь в свое время трудились Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Цетка, Змитрок Бядуля, Владислав Голубок.

Отправиться на вечерний променад минчане могли не только по брусчатым центральным улочкам, но и по тенистым аллеям Губернаторского сада (ныне это детский парк имени Максима Горького), который был заложен по инициативе губернатора Минска Захария Корнеева в 1800 году. В то время парк занимал 18 гектаров, и к середине XIX века достиг своего расцвета.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В конце XIX столетия здесь, в парке, минчане увидели первый воздушный шар, это собрало большую толпу людей, которые пришли посмотреть. Первых парашютистов минчане, кстати говоря, тоже увидели здесь, в Губернаторском саду. Эта зона отдыха позиционировалась, как зона отдыха для всех, вход был всегда бесплатный. Но тем не менее был здесь своеобразный фейс-контроль. Сюда не пускали тех, кто идет по направлению к парку толпами, сюда не пускали в грязной, неопрятной, не соответствующей погоде и времени одежде.

В конце XIX века парк стал спортивно-досуговым центром. Здесь появился первый стадион с велотреком, площадки для тенниса, крокета, кегельбана, гимнастические снаряды. В праздничные дни в парке играла музыка, в павильоне-клубе устраивали танцы. Продавали безалкогольные напитки: минеральную воду, молоко, кефир, чай, кофе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В это время у Губернаторского сада появился конкурент – Александровский сквер, который открыли в 1874 году и назвали так из-за часовни Александра Невского. Сквер стал местом встреч минской элиты, вход в него был платным.

Важнейшим событием для развития Минска в XIX веке стало появление железной дороги в 1870-х годах. Это дало сильный толчок к модернизации экономической, социальной и культурной жизни. Появились водопровод, телефон, первая электростанция, конка. Уже в 1900 году в Минске было 58 фабрик и заводов, а население составляло 91494 жителя.

Во многом успех Минска связан с именем талантливого градоначальника тех времен Карла Чапского, которому всего за пару десятилетий удалось превратить губернский городок в культурную европейскую столицу.

Такой была культурная жизнь минчан XIX – начала XX веков.