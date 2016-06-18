Белорусские узоры в гардеробе президентов, кинозвезд и на подиумах: символика Синеокой завоевывает мир

Кстати говоря, вспомним эпизод годичной давности, вернее, мы сейчас вместе вспомним, чтобы перейти к следующей теме. Наша программа брала интервью у президента Эквадора Рафаэля Корреа, и в качестве сувенира мы подарили главе этой латиноамериканской страны белорусскую вышиванку. Корреа – известный любитель рубашек с национальным узором. Может, и нашу наденет по случаю. И вот, во время недавнего Форума регионов Беларуси и России в Минске Президент Лукашенко вручил вышиванку уже президенту России Путину. Белорусская символика становится популярной в мире. Тему продолжит Анастасия Бенедисюк.

Анастасия Глушко, художник-этнограф:

Эта рубашка – хороший подарок от белорусского государства соседнему. То есть такой с государственными символами. Именно как официальный подарок.

Какие из вариантов (а, возможно, и все) достались президентам Путину и Лукашенко, доподлинно не известно. Ясно одно: в гардеробе белорусского лидера сорочек с нашим национальным орнаментом пополнение, а вот у российского такие явно первые.

Вообще, надо сказать, одежда и аксессуары с орнаментом уже больше, чем тренд. Это хороший подарок и зашифрованное послание. Есть такое уже и у президента Эквадора, и у кинозвезды Депардье, и у мировой знаменитости Робби Уильямса.

Анастасия Глушко, художник-этнограф:

Буквы, которыми мы пользуемся, – это тоже символы, которые несут какую-то информацию. И здесь мы видим то же самое. Но это не совсем азбука, которую можно сложить в то, что вам нравится, и получится тот результат, который вы ожидаете. Орнамент на одежде, например, скорее всего, показывали статус человека.

По сути, орнамент – исходный материал (зачастую это ромбы, звезды, линии) – все одно: в Таиланде, Северной Америке, Африке. Меняется лишь компоновка символов. Так вырисовывается образ регионов. И куда же без цвета. Белорусы, а когда-то и все славяне, использовали красный (символ жизни) и белый (чистота). Так и до наших дней сохранилось. Разве что черный в веке XIX немного стал оттенять.

Анастасия Глушко, художник-этнограф:

Видим такой старинный символ – солнце. Самый хороший, самый распространенный, наверное, символ. Очень часто в солнце вписана плодородная земля, например, как здесь. Ромб, крести и зернышки. Можно увидеть звездочки, но это женский предмет. Это уже как пожелание женщине иметь детей.

Свободные платья-рубахи и сарафаны славянского стиля с изящной вышиванкой покорили уже искушенную публику в Париже, а в Батуми с орнаментам белорусским ближе к сердцу и вовсе грузинки просто по улицам ходят.

И вот еще: с недавнего времени в буквальном смысле с нашим колоритом по жизни. Американский производитель выпустил обувь (узор напоминает белорусский орнамент), где символ – мужское начало.

А это к разговору еще об одном символе: белорусскими авиалиниями совсем скоро полетит по всему миру наш василек, сменив привычного аиста. Синий цветок давно ассоциируется и со «Славянским базаром в Витебске», который вот уже четверть века не только распускается в северной столице, но и приравнивается к валюте.

Валерия Красоцкая, специалист службы питания дирекции фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

У меня в руках особая валюта, которая действует только лишь в течение «Славянского базара», – так называемые васильки.

Борис Лазуко, директор музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси:

Часам гучыць факт, што Багдановіч памыліўся, што васількоў там няма. Я заклікаю ўсіх нас паглядзець на вось гэтую выяву.

А это еще один из символов Беларуси, воспетый уже Богдановичем. Слуцкий пояс. Указывал на благосостояние владельца. Еще бы: на изготовление одного такого уходило от 400 до 800 граммов золота. А вот руки белорусских ткачих при этом вряд ли можно соотнести даже с высшей пробой. К слову, дело их сегодня живет.

Оксана Виноградова, дизайнер:

США, Канада, абсолютно вся Европа, Сингапур, Малайзия, Австралия. Все, что вам может прийти в голову. Индия, последний заказ был.

Мастерская с тремя ткацкими станками. Вот уже несколько лет здесь работают по древним, в том числе и слуцким традициям: слинги, палантин, шали. Пока это чистый лист, но на них наверняка появятся и блакитные васильки, и золотые колосья, и национальный орнамент. Наши символы жизни и мира. Они будто и есть наш генетический код.