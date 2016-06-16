В Минске открывают сезон летних кинопоказов: показы пока что только по пятницам

Новости Беларуси. В Минске открывают сезон летних кинопоказов. Национальный исторический музей приглашает на встречи под открытым небом. Так, посмотреть шедевры отечественных режиссеров можно будет уже завтра.

К слову, показы организуют только в пятничные вечера, а продлятся они две недели. Продемонстрируют как короткометражное, так и документальное кино. На просмотр пригласят и авторов фильмов. Примечательно, что встречать закат зрители будут не только под звук проектора, но и под аккомпанемент музыкантов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.