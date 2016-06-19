Имя «Мисс Беларусь-2016» станет известно 19 июня

Новости Беларуси. Имя самой красивой девушки нашей страны назовут 19 июня в Минске. Финал Национального конкурса «Мисс Беларусь-2016» пройдет 19 июня во Дворце спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На титул королевы красоты в 2016 году претендуют 26 конкурсанток. Победительниц будут определять в шести номинациях. Вся программа подготовлена с учетом белорусской истории и культуры. Так, участницы продемонстрируют национальные наряды разных веков и платья из натурального льна. Лучшая из лучших представит Беларусь на международном конкурсе «Мисс мира».