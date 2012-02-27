Михаил Швыдкой: Белорусы могли бы участвовать в телевизионной премии «Тэфи»

Новости Беларуси, Минск. В Минской ратуше встретились сегодня деятели культуры двух стран: писатели, журналисты, актеры и музыканты. В ходе дискуссии обсуждались вопросы обмена культурными ценностями, совместные гастроли, театральные и литературные проекты и их финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил один из инициаторов встречи, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, белорусы могли бы принимать участие в ежегодной российской национальной телевизионной премии «Тэфи».

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству:

Мы не просто соседи, не просто славянские народы, живущие рядом. У нас есть общая история, общая государственность. Я имею в виду в данном случае Союзное государство. И, мне кажется, этот диалог очень важен.

Я хотел бы, чтобы такого рода встречи проводились более регулярно, чтобы обсуждались те вопросы, которые сегодня в гуманитарной сфере существуют между Беларусью и Россией.

Людмила Чурсина, народная артистка СССР:

Если мы не обмениваемся, то останавливается кровоток в искусстве. Общение – это как полезная инъекция Беларуси и России, это такой взаимообмен, который только обогащает.