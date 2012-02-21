Верующие в Беларуси перестали есть мясо

Новости Беларуси. Масленичная неделя началась с «дня встреч». С этого дня нужно печь блины и встречаться за праздничным столом. Первый блин наши предки отдавали нищим, а затем уже дегустировали главное масленичное блюдо сами. Впрочем, сырная, или масленичная, неделя – это не только праздник, но и подготовка к Великому посту. Верующим разрешается есть молочное, яйца и рыбу, - все то, от чего через неделю придется отказаться. Но главное, это общение с близкими: для христиан масленичная неделя посвящена прощению обид и примирению.

Священник Евгений Громыко:

Начиная с понедельника масленичной недели мясо уже не едят. Масленичная неделя закнчивается прощенным воскресеньем, в которое мы должны просить прощения. Но мы и сами должны простить, потому что мы не можем просить прощения, если сами не смоги простить.

Основные масленичные гулянья пройдут в выходные. Но уже с понедельника принято готовить соломенную куклу – обязательный атрибут праздника. Кроме соломы в ход идут ветки, прутья и лен – символ зимы должен хорошо гореть - ведь вместе с ним мы попрощаемся с зимой. Благо к масленице морозы отступили и встречать весну белорусы будут при вполне комфортной погоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.