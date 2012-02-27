Обладателей премии Оскар назвали в Лос-Анджелесе. «Артист» – фильм года

Новости США. В Лос-Анджелесе названы имена победителей премии Американской академии киноискусств. Фильмом года признана черно-белая немая картина Мишеля Хазанавичуса «Артист».

Наибольшее количество номинаций, 11, собрал «Хранитель времени» Мартина Скорсезе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из самых престижных номинаций – лучший иностранный фильм – победил иранец Асгар Фархади. Всего в этом году в данной номинации были представлены девять фильмов.

В прошлом году статуэтку получил фильм «Король говорит!» режиссера Тома Хупера.