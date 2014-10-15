Михаил Мясникович: Систему вокально-хорового пения Беларуси необходимо не только сохранять, но и развивать в дальнейшем

Новости Беларуси. Систему вокально-хорового пения Беларуси необходимо не только сохранять, но и развивать в дальнейшем. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мясникович на коллегии Совета министров и работников искусства.

Культурный вопрос обсудили в стенах Белгосфилармонии. Говорили как о подготовке хоровых и оперных певцов, так и о поддержке артистов и художественных коллективов. Отдельной темой стало место уроков пения в системе среднего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сістэма, якая склалася гістарычна і ахоплівае прафесійнае мастацтва, аматарскую творчасць, а таксама адукацыю і падрыхтоўку кадраў, неабходна захаваць і ўмацоўваць у далейшым. Падкрэсліваю: умацоўваць. Усе ўмовы для гэтага ў нас у краіне ёсць. І нават фінансавыя пытанні ў асноўным можна вырашыць.