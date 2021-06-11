Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі
Новости Беларуси. Молодечно 11 июня встречает гостей XX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейный форум посвящен Году народного единства. И собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов и композиторов.
На площадке фестиваля работают различные тематические выставки, проходят встречи с именитыми деятелями искусства, организованы ярмарки и пленэры. Впрочем, основное внимание – музыке. На главной фестивальной сцене прошел конкурс молодых исполнителей. Участие приняли представители всех регионов. Всего 20 человек.
Михаил Финберг, художественный руководитель, дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Сёння няма такого кутку, дзе бы не адпрацаваў наш калектыў і з беларускімі народнымі мелодыямі, і з джазавай музыкай, і іншымі падыходамі. Зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, тых песен, якія зараз патрэбны новай моладзі. І мы будзем рабіць усё магчымае і немагчымае.
Николь Фургал, участница национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Маладзечна-2021»:
Любовь к музыке у меня зародилась с самого детства – с трех лет я начала петь. Но если говорить профессионально, то с пяти лет. Я собираюсь петь песню «Адлятала птушка». Эта композиция про птушку, якая пакідае свой родны край.
Итоги конкурса подведут во время церемонии открытия фестиваля. Будет представлена премьера концертной программы «Талака» маэстро Михаила Финберга. Фестиваль в Молодечно продолжится и в выходные, 12 и 13 июня.