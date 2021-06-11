Прямой эфир

Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі

11 июня 2021 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодечно 11 июня встречает гостей XX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейный форум посвящен Году народного единства. И собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов и композиторов.

Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі-1

На площадке фестиваля работают различные тематические выставки, проходят встречи с именитыми деятелями искусства, организованы ярмарки и пленэры. Впрочем, основное внимание – музыке. На главной фестивальной сцене прошел конкурс молодых исполнителей. Участие приняли представители всех регионов. Всего 20 человек.

Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі-4

Михаил Финберг, художественный руководитель, дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Сёння няма такого кутку, дзе бы не адпрацаваў наш калектыў і з беларускімі народнымі мелодыямі, і з джазавай музыкай, і іншымі падыходамі. Зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, тых песен, якія зараз патрэбны новай моладзі. І мы будзем рабіць усё магчымае і немагчымае.

Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі-7

Николь Фургал, участница национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Маладзечна-2021»:
Любовь к музыке у меня зародилась с самого детства – с трех лет я начала петь. Но если говорить профессионально, то с пяти лет. Я собираюсь петь песню «Адлятала птушка». Эта композиция про птушку, якая пакідае свой родны край.

Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі-10

Итоги конкурса подведут во время церемонии открытия фестиваля. Будет представлена премьера концертной программы «Талака» маэстро Михаила Финберга. Фестиваль в Молодечно продолжится и в выходные, 12 и 13 июня.

# Фестиваль # Культура # Михаил Финберг # Николь Фургал # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всё можно трогать, эпоха от 1941 до 1945-го. Вот что говорит о «Поезде победы» координатор команды «Невский баталист»
11 июня 2021 10:08

Всё можно трогать, эпоха от 1941 до 1945-го. Вот что говорит о «Поезде победы» координатор команды «Невский баталист»

Необычный музей «Поезд Победы» пробудет в Минске три дня. Что в нём можно увидеть?
11 июня 2021 08:00

Необычный музей «Поезд Победы» пробудет в Минске три дня. Что в нём можно увидеть?

Открывается юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»
11 июня 2021 06:59

Открывается юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»