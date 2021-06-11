Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі

Новости Беларуси. Молодечно 11 июня встречает гостей XX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейный форум посвящен Году народного единства. И собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов и композиторов.

На площадке фестиваля работают различные тематические выставки, проходят встречи с именитыми деятелями искусства, организованы ярмарки и пленэры. Впрочем, основное внимание – музыке. На главной фестивальной сцене прошел конкурс молодых исполнителей. Участие приняли представители всех регионов. Всего 20 человек.

Михаил Финберг, художественный руководитель, дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:

Сёння няма такого кутку, дзе бы не адпрацаваў наш калектыў і з беларускімі народнымі мелодыямі, і з джазавай музыкай, і іншымі падыходамі. Зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, тых песен, якія зараз патрэбны новай моладзі. І мы будзем рабіць усё магчымае і немагчымае.

Николь Фургал, участница национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Маладзечна-2021»:

Любовь к музыке у меня зародилась с самого детства – с трех лет я начала петь. Но если говорить профессионально, то с пяти лет. Я собираюсь петь песню «Адлятала птушка». Эта композиция про птушку, якая пакідае свой родны край.