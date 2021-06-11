Всё можно трогать, эпоха от 1941 до 1945-го. Вот что говорит о «Поезде победы» координатор команды «Невский баталист»

Новости Беларуси. В Минск прибыл уникальный передвижной музей – «Поезд Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычный музей «Поезд Победы» пробудет в Минске три дня. Что в нем можно увидеть?

Маргарита Попова, координатор команды «Невский баталист»:

Люди имеют возможность идти по экспозиции, оказавшись внутри – трогать предметы, которые они встречают на своем пути. Это все дополнено аудиорассказом. Плюс у нас есть большой фрагмент медиа. Экраны, которые встречают посетителя, создают ощущение движения. Реальное движение, как будто бы едут в поезде.

Посетитель заходит и видит интерьеры из прошлого. Там есть фигуры героев, воссоздано все в натуральную величину. Посетитель проходит этот маршрут, погружается в эпоху от 1941 до 1945 года, даже выходя в современность.