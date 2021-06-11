Необычный музей «Поезд Победы» пробудет в Минске три дня. Что в нём можно увидеть?

Новости Беларуси. В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Торжественная встреча, участие в которой приняли ветераны, представители власти и общественных организаций, состоялась на железнодорожном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В передвижном музее 12 вагонов, каждый из которых рассказывает о событиях военного времени. Незадолго до отправки в нашу страну экспозиция пополнилась вагоном, который посвящен обороне Брестской крепости. Полное погружение во фронтовую жизнь обеспечивают видеопроекторы, «живые» стены, тач-столы и музыкальное сопровождение.

В столице интерактивная выставка пробудет три дня. Затем отправится в дорогу с остановками в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве. Предполагается, что до 28 июня экспозицию посетят не менее 16 тысяч человек.