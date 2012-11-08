Международный танцевальный конкурс «Славянский кубок» собрал в Минске десятки коллективов

Новости Беларуси. Танцевальный конкурс. Международный «Славянский кубок» собрал во Дворце детей и молодежи десятки творческих коллективов. Минск превратился в столицу танца. Сотни участников из России, Украины и Беларуси приехали на второй этап фестиваля хореографического искусства.

Лучшие танцоры примут участие в финале соревнований, которые пройдут совсем скоро в Санкт-Петербурге. Победителям достанется хрустальный кубок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Горбунова, организатор конкурса «Славянский кубок» (Россия):

Самое интересное – это самобытность, это народный танец. Но могу оговорится, что не только народным танцем силен белорусский исполнитель. Это действительно новое слово в современной хореографии.