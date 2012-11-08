Международный день КВН: Клуб веселых и находчивых отмечает 51-летие

Новости Беларуси. Веселые и находчивые 8 ноября отмечают Международный день КВН. Появился он не так уж давно – 11 лет назад, но желающих отпраздновать эту дату становится все больше. Впрочем, как и самих участников клуба. Это молодежное движение объединяет сегодня более 180 городов России, развито оно и в Украине, странах Балтии и дальнего зарубежья.

Тот самый КВН начался 51 год назад. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что эта игра станет символом целой эпохи. За полвека в КВНовскую историю свое имя вписали сотни команд. А их шутки вмиг становились крылатыми.

Сегодня КВН – образ жизни. Веселый и находчивый. Только в Высшей лиге за год участвует около 40 тысяч человек из десятков стран, в том числе и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем у нашей страны юмор особенный. Как говорят эксперты юмора, разминочный. В этом конкурсе белорусам нет равных.

Виталий Новиков, постоянный член жюри белорусского КВН:

Для КВНщиков это способ проявить себя, войти в высшую элиту телевизионного бомонда. Для зрителя это способ получить ни с чем не сравнимое зрелище и шоу.

Ничего подобного на планете нет. Это полномасштабное молодежное движение, куда входят сотни тысяч молодых людей.

Виктор Толкач к белорусскому КВНу причастен исторически. Участник единственной белорусской команды, которая дважды покорила КВНовскую вершину, и сейчас игру смотрит с удовольствием и шутя.

Виктор Толкач, участник команды КВН «БГУ» (1998-2002):

Всегда КВН – это жизнь, это актуальность. Если не актуально, значит не КВН.

Но, вообще, КВН – это всегда лакмусовая бумажка общества.

На 1/6 части планеты сейчас действуют десятки лиг КВН. Игры Первой лиги, которая проходит в Минске, транслируют телеканалы СТВ и «РТР-Беларусь». Эта лига уже стала настоящей кузницей кадров. Ее чемпионы автоматически попадают в «вышку». Примечательно то, что КВН – игра молодая. Несмотря на нешуточный возраст. Практический каждый год здесь новые команды, новые амбиции и новые имена. Чтобы просто стало радостнее.