Международный проект «Сайарсизм» стартовал в Витебске. Чем особенно это направление в искусстве?

Новости Беларуси. «Золотой квадрат» и даже «Бегущий черный квадрат». В Витебске стартовал международный выставочный проект «Сайарсизм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новое направление в изобразительном искусстве. Зародилось оно во втором десятилетии XXI века. А его автором, идеологом и теоретиком стал петербургский художник Сергей Дождь. Само понятие «сайарсизм» в переводе с латинского обозначает «науку» и «искусство».

Виктор Пралич, корреспондент: Международное движение художников-сайарсистов объединяет более 300 живописцев по всему миру. Это Россия, США, Китай. Уже проведено 50 международных выставок. Географию пополнил и Витебск.

Сразу три зала музея истории Витебского народного художественного училища задействованы под международную выставку. Сайарсизм – это философия творческого развития человека и мира. Чтобы ее понять, придуман даже новый художественный язык. Квадрат – это мысль, круг – чувства, треугольник – интуиция. Направление новое, а вот истоки как раз таки зарождались в Витебске.

Татьяна Колесникова, заведующая филиалом музея истории Витебского народного художественного училища: Именно в стенах этого исторического здания, где в 1918 году нашим известным земляком, художником Марком Шагалом, было открыто художественное училище. Это место и является самым подходящим для организации таких международных проектов, посвященных современному авангардному искусству. Для нас это большая честь, потому что в Беларуси этот проект впервые представлен.

Впервые сайарсическая выставка была представлена поклонникам авангарда в Русском музее в Санкт-Петербурге в 2017 году. Подхватили современное направление и в Витебске. Работы шести местных художников также выставлены в залах.

Виктор Пралич:

В музее истории Витебского народного художественного училища проект «Сайарсизм» будет открыт до 20 марта.