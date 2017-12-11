Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского проходит в Витебске

Новости Беларуси. Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 декабря состоялись несколько концертов известных во всем мире коллективов.

Звучали бессмертные произведения Баха, Моцарта, Шостаковича, Чайковского, Мусоргского и других композиторов. Среди гостей и участников музыкального форума – представители Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы.

Александр Анисимов, народный артист Республики Беларусь:

На этом фестивале звучит музыка не только традиционная, не только классика, но и то, чему посвятил свою жизнь Соллертинский, а именно – открытию новых имен, это делает большую честь и городу, и филармонии.

Завершится международный фестиваль 17 декабря. Сейчас в Витебске идут репетиции уникальной программы, посвященной знаменитому земляку и признанному во всем мире авангардисту – Марку Шагалу.