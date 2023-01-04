В Гродно проходит выставка юных художников

Новости Беларуси. Как херувим сыплет на Землю благодать, словно снег, и как ангел сопровождает волхвов на свет Вифлеемской звезды. В Гродно юные художники представили свое видение рождественских дней на выставке «Анёльскія спатканні», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции более 50 работ, в каждой фантастический полет фантазии от библейских сюжетов до романтических историй и даже философских подтекстов. Ключевая фигура в основном – ангел. Можно увидеть рисунки, выполненные не только гуашью и акварелью, но и в необычных техниках, например, граттаж – это процарапывание бумаги, или монотипие – метод оттиска. На создание одной такой картины у юного художника уходит как минимум месяц. Впервые на выставке представлены работы декоративно-прикладного искусства – лепка из глины и вытинанка.

Екатерина Никитина, заместитель директора Детской художественной школы искусств Гродно:

Мы старались подойти так, чтобы было разнообразие, чтобы каждая работа максимально показала и отразила всю нашу деятельность, то, чему мы учим деток, и то, на что они способны в данный момент своего возраста. Тематически мы отражаем праздник, предвкушение этого праздника, радость, вот эту детскую радость, что будет чудо, что что-то будет новое, свершение надежд и мечт того, о чем очень хочется.