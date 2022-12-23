Дочь Леонида Щемелёва организовала выставку своих работ в Минске. Вот какие примеры ручного ткачества там есть

На днях в Городской художественной галерее произведений Леонида Щемелева состоялось открытие персональной выставки его дочери, Маргариты Щемелевой, которая называется «Лiчбы», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Выставка проходит в рамках пятого Триеннале декоративного искусства Белорусского союза художников «Декарт-22».

Маргарита Щемелева, художник по текстилю:

Наступил такой период, когда нужно делать юбилейные выставки. Пришло это время, и такой отсчет – год моего рождения, год моей выставки. Каждая работа – это как кардиограмма моей жизни, потому что я каждую работу делаю в связи с каким-то событием. Свои работы я делаю в основном летом. Я выполняю придуманную композицию. «Цифры» – цифры моей жизни. Это, можно сказать, визуализация моего состояния.

Мы рождаемся и в определенный момент уходим, а время неумолимо идет вперед. Работы из серии – это попытка автора переосмыслить непростой период жизни. Маргарита Щемелева:

Жизнь для меня – это с детства очень сильное влияние отца, художника. В рамках Триеннале предложили сделать выставку в галерее отца, поскольку папе будет 100 лет в феврале. Эта дата очень значимая для меня и для всей нашей семьи, для его учеников, поэтому так называется выставка – «Цифры».

Сама галерея посвящена творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелева и располагается в историческом центре Минска на территории Верхнего города. Здание является памятником архитектуры XIX века.

Анна Ясюк, заведующая филиалом «Городская художественная галерея произведений Леонида Щемелева»:

Здесь действительно прослеживается преемственность поколений. Талантливые отцы, талантливые дети. Маргарита Леонидовна своим творчеством и этой ретроспективной выставкой показала всю глубину. Некоторые работы сделаны уже после ухода из жизни близких людей. Здесь как переживание, выход из состояния, жизнь после боли и потери. Фотографии – это тоже очень важная часть выставки, которую мы не могли не представить. Здесь близкие люди Маргариты Щемелевой – мать, отец, супруг, дети, внуки.

Есть графические работы. Леонид Дмитриевич Щемелев изобразил Маргариту Щемелеву в детстве. На самом деле Маргарита очень часто была моделью у Леонида Дмитриевича и в живописных работах, и в графических.

Ручное ткачество – очень сложное ремесло. Но в руках мастера нити превращаются в настоящее произведение искусства. На выставке представлено более 30 работ автора, в том числе и дипломный проект «Свята», созданный в 1978 году. Маргарита Щемелева:

Я наслаждалась этим очень тяжелым и очень радостным процессом. Курировал мой диплом Александр Михайлович Клищенко, и Павел Васильевич Маслеников, и Владимир Басалыга, молодой тогда еще преподаватель нашей Академии искусств. В этой работе мне хотелось передать радость жизни. Я увидела Ляхавіцкі строй, посмотрела все нюансы костюма, изучила, и меня этот колорит просто захватил. Я трудилась в районе трех месяцев, не вставая, в Академии.

Моя новая работа – это папараць-кветка, которую мы всегда ждем на Купалье. Никто ее никогда не видел, но я себе представила ее так. Это как бы подарок всем, кто пришел на мою выставку в ожидании чуда, добра, светла. Вообще, по психофизике восприятия, позитивная колористическая гамма. Это мое. Мне нравятся солнце, радость, контрастное сочетание цвета. Конечно, какие-то элементы нашей национальной культуры, включение колористических особенностей. Это вода, наши прекрасные леса. Для меня это цветовая карта – так я себе представляю свою родину.

Маргарита Леонидовна уже много лет работает в Белорусской государственной академии искусств на кафедре костюма и текстиля. Занимается художественным ткачеством, работает в уникальной и сложной технике ручного переплетения нитей на специальной деревянной раме. За годы творчества она создала десятки ярких и оригинальных работ.