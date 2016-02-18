Пьер Ришар в Минске: актер представит белорусской публике свой моноспектакль «Пьер Ричард III»

Новости Беларуси. «Высокий блондин в чёрном ботинке». В Минск приехал Пьер Ришар. Знаменитый француз представит белорусской публике свой моноспектакль «Пьер Ричард III». Это уникальные воспоминания актёра о съёмках картин, в которых он участвовал. Среди них ленты «Игрушка», «Невезучие», «Укол зонтиком» и многие другие.

Гость прилетел в столицу рейсом из Воронежа два часа назад и уже успел пообщаться с прессой. На встречу с ним собралось порядка 50 журналистов. Ришар ответил и на вопрос журналиста СТВ. В частности, именитый актёр не против сыграть в белорусско-французской картине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьер Ришар, актер (Франция):

Я 15 лет назад был в Беларуси и, если честно, уже забыл, как здесь. И только сегодня, когда ехал из аэропорта в город, я вспомнил, как тогда мне понравился Минск. Я знаю, что мой друг Жерар Депардье планирует сыграть в совместном с вашей страной фильме. И я тоже не против это сделать, если какой-нибудь белорусский режиссер напишет сценарий.