Достопримечательности Беларуси. Треугольная церковь Святой Троицы в деревне Большая Своротва

В деревне Большая Своротва Барановичского района всего несколько десятков домов. Но именно здесь находится одна из главных достопримечательностей Беларуси – церковь Святой Троицы.

Это единственный в стране и в Европе треугольный храм. Особенность его в том, что он имеет не только три свода и три стены, но и три двери.

Точного объяснения, почему была выбрана такая конструкция, нет ни у кого. Cуществует несколько версий. По одной из них, раньше в этих краях жили православные, католики и униаты. Для каждой конфессии был предусмотрен отдельный вход, чтобы все могли собираться в одном священном доме. У служителей храма есть своя трактовка, почему у церкви такая необычная форма.

Некоторые исследователи полагают, что такая (треугольная) форма постройки требовала меньше строительного материала – древесины. Поэтому в 1747 году решили воздвигнуть «компактный» храм. Практически через столетие святыню перестроили – на сей раз использовали бутовый камень и кирпич.

На своем веку церковь Святой Троицы пережила немало. В войну партизаны боялись, что немцы будут использовать здание в качестве оборонительного укрепления, поэтому его сожгли. Возродить храм во что бы то ни стало решил отец Георгий Сапун, которого, к сожалению, уже нет в живых.

Именно он в 2008 году поднял святыню из руин. Сейчас в церковь часто приходит его внук Сергей, который поет здесь в хоре, вернее, нередко поет один за всех.

Сейчас в треугольной церкви по субботам регулярно проходит служба. Местные жители приходят сюда со светлыми помыслами и обращением к Богу. Иногда в храм заглядывают и туристы.