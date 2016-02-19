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В Молодечно 19 февраля пройдет офицерский бал

19 февраля 2016 07:21
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Новости Беларуси. В Молодечно 19 февраля пройдет офицерский бал. Он уже успел стать традиционным событием накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил. На этот раз в культурной столице Беларуси отметят заслуги военнослужащих из частей, которые дислоцируются на территории Минской области.

Подготовлена большая культурная программа. По традиции проведения таких балов его гости будут танцевать. Офицеры в паре со своими женами закружатся под звуки вальса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Бал

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