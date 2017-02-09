Готова целовать каждый фонарь: Ксения Жук из Naviband о любви к Родине

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я хотел бы такой вопрос задать или, может быть, вот, как бы, что называется, поделиться своим мнением. Я смотрел ваше интервью перед нашей встречей и Артём говорил о том, что: «Я очень люблю Минск». Сейчас Вы сказали: «Вот я люблю… Я не кричу: «Я люблю Беларусь». Я люблю реки, озёра». И вот эти всё время разговоры там о любви к Родине или вот о патриотизме – они всегда очень такие, мне от них немножко неловко, когда начинаешь об этом говорить.

Артём Лукьяненко:

Я понимаю, о чём Вы.

Ксения Жук:

Да.

А вот я попросил бы вас сформулировать: как вы считаете, чем отличается человек, который любит свою Родину от человека, который не любит свою Родину.

Ксения Жук:

Мне кажется, что, в какой-то степени, наша любовь – она проявляется в нашем творчестве тем, что мы хотим быть здесь.

Мы не хотим убегать куда-то, как есть артисты, которые получили популярность, уехав, например, за границу.

Мы питаемся здесь, мы чувствуем, что нас земля, наши близкие люди, просто атмосфера, наши друзья – они нас, это всё нас питает очень сильно и мы себя чувствуем здесь так комфортно, что не хочется убегать. Когда ты уезжаешь куда-то за границу… Я восхищаюсь, я обожаю путешествовать, восхищаюсь другими странами, другими городами, но здесь, приезжая, я готова целовать каждый фонарь, потому что я понимаю, что здесь история, здесь я пробегала, здесь я училась, здесь я с кем-то впервые встретилась, поцеловалась. То есть, это моменты, которые греют очень сильно. И ты понимаешь, что ни одна страна тебе не заменит эти вот чувства очень сильные.