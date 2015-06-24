Международный фестиваль духовной музыки открылся 24 июня в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве стартовал международный фестиваль духовной музыки. Форум собрал более 600 исполнителей из 20 стран: Беларуси, России, Украины, Грузии, Сальвадора, Германии.

В программе – конкурс хоровых коллективов и праздник колокольного звона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Яценко, певица (Украина):

Очень теплое отношение людей. И то, что радует меня и мое сердце в Беларуси, это то, что здесь очень похожи люди на украинцев. Они открытые, они искренние. Ваша страна очень тепло приняла, и, я надеюсь, я вернусь сюда еще не один раз.