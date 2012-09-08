Уникальная библиотека-выставка, посвященная истории книгоиздания в Беларуси, открылась в минской ратуше

Новости Беларуси. Нынешний День города Минска посвящен Году книги и юбилеям белорусских песняров Янки Купалы и Якуба Коласа. И 8 сентября в минской ратуше открылась новая уникальная библиотека-выставка.

Экспозиция посвящена истории книгоиздания в Беларуси. Здесь редкие издания и рукописи времен Великого княжества Литовского, первые оригинальные книги Купалы и Коласа, первые газеты, старинные фотографии и открытки. В дальнейшем фонд библиотеки будет пополняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

То, что мы именно в Год книги открываем в ратуше такую выставку-библиотеку, позволит нашим минчанам в очередной раз прикоснуться к прекрасному миру книги, посмотреть сквозь века как развивалась книга, как она способствовала формированию духовных и нравственных традиций, которые мы и сегодня перенимаем от наших предков, восстанавливаем, внедряем, даем новое звучание.