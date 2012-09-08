Прямой эфир

Уникальная библиотека-выставка, посвященная истории книгоиздания в Беларуси, открылась в минской ратуше

08 сентября 2012 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нынешний День города Минска посвящен Году книги и юбилеям белорусских песняров Янки Купалы и Якуба Коласа. И 8 сентября в минской ратуше открылась новая уникальная библиотека-выставка.

Экспозиция посвящена истории  книгоиздания в Беларуси. Здесь редкие издания и рукописи времен Великого княжества Литовского, первые оригинальные книги Купалы и  Коласа, первые газеты, старинные фотографии и открытки. В дальнейшем фонд библиотеки будет пополняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
То, что мы именно в Год книги открываем в ратуше такую выставку-библиотеку, позволит нашим минчанам в очередной раз прикоснуться к прекрасному миру книги, посмотреть сквозь века как развивалась книга, как она способствовала формированию духовных и нравственных традиций, которые мы и сегодня перенимаем от наших предков, восстанавливаем, внедряем, даем новое звучание.

# Культура # Выставки # Фотофакт # День города в Минске - 2014

Другие новости рубрики

Все новости
08 сентября 2012 16:50

«Восточный базар-2012» в Ялте. 8 сентября прозвучат песни на родном языке исполнителей

08 сентября 2012 16:09

День города в Минске: праздник уличной музыки собрал в Троицком предместье более 50 коллективов и исполнителей

08 сентября 2012 14:05

День города в Минске: возложение венков, спортивные соревнования, ярмарки, выставки и концерты