Кто станет самой красивой студенткой Беларуси: 26 мая выберут белорусскую королеву весны

Новости Беларуси. 26 мая в Минске выберут белорусскую королеву весны. Уже вечером состоится финал 25-го Международного межвузовского конкурса.

Свой артистизм, ум и грацию продемонстрируют сразу 13 самых ярких студенток страны. По задумке режиссера шоу, конкурсанткам будет предложено стать абитуриентами Королевской академии грации, а вот жюри удастся примерить на себя роли представителей экзаменационной комиссии. Кроме того, девушки проявят свою эрудицию в интеллектуальных конкурсах. Для финалисток подготовили сразу несколько номинаций. Зрители также могут поучаствовать в голосовании и выбрать «Королеву интернет-симпатий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.