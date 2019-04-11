Белорусская мода и новые подходы к искусству. Областной этап фестиваля «АРТ-вакацыі» прошёл в Слуцке

Творческий фестиваль прошел в Слуцком районе. В областном этапе приняли участие более 20 учреждений среднего специального образования. Полсотни юных артистов и мастеров показали свои способности в различных сферах. На интерактивных площадках молодежь удивляла членов жюри уникальными арт-объектами, художественными изделиями, сладостями и даже косметическими изделиями. Не обошлось и без ярких музыкальных номеров.

Новости Беларуси. «АРТ-вакацыі». Современная белорусская мода и инновационные подходы к искусству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Музыкальная феерия продолжалась и в зрительном зале. Различные творческие течения молодежь представила как в сольном варианте, так и коллективном исполнении.

Окончательные итоги конкурса подведут в мае. Лучшие интерактивные площадки представят Минскую область на национальной творческой выставке. А яркие номера попадут в финальный гала-концерт.