70 дизайнеров в 8 номинациях. В Минске наградили победителей премии в рамках Недели белорусской моды

Новости Беларуси. В Минске наградили победителей национальной премии в области моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право называться лучшими боролись 70 дизайнеров в восьми номинациях.

Среди них «Дизайнер аксессуаров», «Открытие года», «Эко-бренд» и «Новый талант». Лучших представителей индустрии по итогам двух минувших сезонов выбирали сами участники с помощью голосования.

Янина Гончарова, руководитель Белорусской недели моды и ассоциации дизайнеров «Белорусская палата моды»:

По результатам второго года мы действительно видим, что голосование объективное, голосование честное, потому что выигрывают сильные, крепкие дизайнеры. Из конкурентов участники фэшн-индустрии становятся коллегами. Это очень важно – сформировать открытую конкурентоспособную деловую среду.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в рамках Недели белорусской моды начнутся показы коллекций одежды. О своем участии заявили более полусотни дизайнеров.