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70 дизайнеров в 8 номинациях. В Минске наградили победителей премии в рамках Недели белорусской моды

12 апреля 2019 08:58
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Новости Беларуси. В Минске наградили победителей национальной премии в области моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право называться лучшими боролись 70 дизайнеров в восьми номинациях.

70 дизайнеров в 8 номинациях. В Минске наградили победителей премии в рамках Недели белорусской моды-1

70 дизайнеров в 8 номинациях. В Минске наградили победителей премии в рамках Недели белорусской моды-3

Среди них «Дизайнер аксессуаров», «Открытие года», «Эко-бренд» и «Новый талант». Лучших представителей индустрии по итогам двух минувших сезонов выбирали сами участники с помощью голосования.

70 дизайнеров в 8 номинациях. В Минске наградили победителей премии в рамках Недели белорусской моды-6

Янина Гончарова, руководитель Белорусской недели моды и ассоциации дизайнеров «Белорусская палата моды»:
По результатам второго года мы действительно видим, что голосование объективное, голосование честное, потому что выигрывают сильные, крепкие дизайнеры. Из конкурентов участники фэшн-индустрии становятся коллегами. Это очень важно – сформировать открытую конкурентоспособную деловую среду.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в рамках Недели белорусской моды начнутся показы коллекций одежды. О своем участии заявили более полусотни дизайнеров.

# Мода в Беларуси # Культура # Янина Гончарова # Фотофакт

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