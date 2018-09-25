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«Король музыкальных инструментов». Историю органной культуры Беларуси собрали в одном издании

25 сентября 2018 19:26
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Новости Беларуси. Моцарт называл его «королем музыкальных инструментов». В одном издании собрали всю историю органной культуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Король музыкальных инструментов». Историю органной культуры Беларуси собрали в одном издании-1

А это почти 600 лет необычайно богатой и красивой истории. Сегодня в храмах хранится 123 органа. Информацию о каждом инструменте буквально по крупицам собирали по всей стране.

Подробности – в видеоматериале

# Музыкальный инструмент # Культура # Фотофакт

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