«Король музыкальных инструментов». Историю органной культуры Беларуси собрали в одном издании

Новости Беларуси. Моцарт называл его «королем музыкальных инструментов». В одном издании собрали всю историю органной культуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это почти 600 лет необычайно богатой и красивой истории. Сегодня в храмах хранится 123 органа. Информацию о каждом инструменте буквально по крупицам собирали по всей стране.