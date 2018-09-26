Ален Делон, свадьба Радзивиллов и снимки с голосами: что посмотреть во время «Месяца фотографии в Минске»

Взгляд французского мастера Андре Перлштейна всегда направлен в сторону моды и кино. Вот и на этих фотографиях можно заметить Алена Делона, отыскать портрет Чарли Чаплина. Снимки с известным кутюрье Ив Сен-Лораном рассказывают про работу манекенщиц и подготовку к дефиле. По задумке автора, все фотографии – чёрно-белые.

Ирина Русанова, руководитель отдела маркетинга и продаж спортивно-развлекательного центра:

Выставка продлится до 8 октября. Вход на выставку свободный, поэтому мы приглашаем всех желающих посмотреть фотоработы художника.

Произведения родных фотографов пестрят лицами сельских жителей. Однофамильцы Диана и Анастасия Даниловичи придумали собственное прочтение архива Белорусской государственной академии музыки. 40 лет научных и студенческих экспедиций поместились в 3 комнатах, а тема народных традиций красной лентой проходит через всю выставку.

Владислав Боев, корреспондент СТВ:

В этом зале беспрерывно показывают один и тот же фильм. Работа студентов этнографического товарищества рассказывает про Радзивилловскую свадьбу. И хоть отснята картина в 2017-м, сидя здесь, создаётся впечатление, будто наблюдаешь за обрядами начала 20 века.

Ирина Скворцова, заместитель директора по творческой работе Национального центра современных искусств Беларуси:

Увы, в 21 столетии большая часть этих обрядов уже утрачена. Что-то мы потеряли безвозвратно, что-то ещё удалось сохранить. В том числе, благодаря этим архивным наработкам. Атмосферу уюта придают подписи к фотографиям. Вместо привычных печатных символов под изображениями – почерк кураторов.

Ирина Скворцова:

Фотографии в режиме слайд-шоу сопровождаются аудиозаписями: голосом, песнями. Людей, многих из которых уже нет в живых, но это вот тот кусочек живой истории, который сохранился.