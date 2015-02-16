Масленичная неделя в Беларуси: блинный фэст, выбор лучшего блина года и создание чучела под песни и танцы

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масленичная неделя. По древней традиции в эти дни принято угощать блинами, которые считаются символом солнца. 16 февраля под Минском выбрали лучший блин года, а в Могилевской области уже начали отмечать праздник всем селом.

Начало масленичной недели в деревеньке Речица, что в Могилевской области, встречают всем селом. Традицию печь блины и ходить друг к другу в гости здесь чтят свято. Жизнерадостные сельчанки вместе вышивают ручники, поют старые белорусские песни.

Лидия Демина, жительница деревни Речица:

Мы, белорусы, такие люди, мы встречаем эту Масленицу, каждый раз приветствуем, один к одному в гости ходим, блины печем, блины приносим.

Так же легко, как и песни по нотам рождаются румяные кругляши у баяниста-виртуоза Виталия Воронко. И вот уже на столе гора румяных блинов. У музыканта свой подход к готовке. Тут, как и в творчестве, без вдохновения никак.

Виталий Воронко, баянист-виртуоз:

Несмотря на то, что я сегодня первый раз буду практиковаться, я всю теорию изучил. Вообще, моя мама готовит блины на сгущенке. Но говорит, что они могут не получиться. Поэтому мне даже сестра посоветовала, что лучше на молоке.

Под Минском тоже сытно и жарко. Один за одним из печи вылетают горячие блины – символы солнца. Традиция выпекать это древнее блюдо появилось еще до IX века. Организаторы блинного фэста вернулись к истоками и решили приготовить традиционное круглое лакомство по старому рецепту и при температуре 300 градусов.

Сергей Поздняков, повар:

В печке они получаются немножко с дымком, потому что идет процесс горения настоящих дров, обжариваются сразу, с двух сторон.

Классические, русские, гречневые и бородинские. А гвоздь программы – налистники в масле по-давидгородокски. Главная особенность рецепта в том, что эти блинчики изготавливают из пресного тонкого яичного теста, что позволяет оттенить аромат начинки.

Александр Казакевич, повар:

Чтобы получились налистники, хорошие классические блинчики, нужны простые ингредиенты: молоко, яйца, соль, сахар, мука.

Анастасия – главная хозяйка праздника, или просто Масленица. Заводная и яркая, она – символ и олицетворение гуляний.

Анастасия Кудряшова, участница гуляний:

Я являюсь той самой женщиной-масленицей. С давних времен наряжали самую красивую, находили самую гарную даму, возили ее в санях, играли с ней. Всю неделю она была главным символом этого праздника.

Ключевой фигурой масленичного марафона, конечно же, традиционно становится соломенное чучело. Всю неделю народ будет прощаться с ним как с символом зимы шутками, песнями и танцами, ругая за морозы и благодаря за веселые забавы. А уже в воскресенье его торжественно сожгут. И это значит, что до весны осталось совсем немного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.