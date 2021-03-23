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Фотоаппараты, значки и даже Чебурашка. Что можно увидеть в новом музее СССР в Борисове?

23 марта 2021 15:35
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Новости Беларуси. Музей эпохи советского времени открылся в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экспозиция разместилась в первой городской библиотеке.

Фотоаппараты, значки и даже Чебурашка. Что можно увидеть в новом музее СССР в Борисове?-1

На выставке представлено более 500 экспонатов. В коллекции предметы второй половины XX века. Здесь можно увидеть бытовую технику, мебель, посуду, игрушки, музыкальные инструменты, значки и марки.

Фотоаппараты, значки и даже Чебурашка. Что можно увидеть в новом музее СССР в Борисове?-4

Фотоаппараты, значки и даже Чебурашка. Что можно увидеть в новом музее СССР в Борисове?-6

Также можно познакомиться с советской литературой. Кроме того, в музее есть раздел, посвященный орудиям сельского хозяйства начала прошлого столетия. Собрать всю коллекцию помогли местные жители.

Фотоаппараты, значки и даже Чебурашка. Что можно увидеть в новом музее СССР в Борисове?-9

Ирина Иванова, заведующая городской библиотекой № 1:
Нам очень хотелось немножечко показать быт советского человека в прошлом и сравнить с сегодняшним днем. Вещи все со своими историями, и люди, которые приходили к нам, – наверное, очень многие вещи были выброшены – а сейчас они приходят, вспоминают и с большим интересом рассказывают своим внукам, своим детям, что вот это у нас было.

Фотоаппараты, значки и даже Чебурашка. Что можно увидеть в новом музее СССР в Борисове?-12

Также на выставке есть раздел, где представлено более 200 экспонатов раритетной техники – это фотоаппараты, радиоприемники, печатные машинки, часы, видеокамеры и даже первые модели мобильных телефонов.

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Ирина Иванова # Фотофакт

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