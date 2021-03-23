Фотоаппараты, значки и даже Чебурашка. Что можно увидеть в новом музее СССР в Борисове?

Новости Беларуси. Музей эпохи советского времени открылся в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экспозиция разместилась в первой городской библиотеке.

На выставке представлено более 500 экспонатов. В коллекции предметы второй половины XX века. Здесь можно увидеть бытовую технику, мебель, посуду, игрушки, музыкальные инструменты, значки и марки.

Также можно познакомиться с советской литературой. Кроме того, в музее есть раздел, посвященный орудиям сельского хозяйства начала прошлого столетия. Собрать всю коллекцию помогли местные жители.

Ирина Иванова, заведующая городской библиотекой № 1:

Нам очень хотелось немножечко показать быт советского человека в прошлом и сравнить с сегодняшним днем. Вещи все со своими историями, и люди, которые приходили к нам, – наверное, очень многие вещи были выброшены – а сейчас они приходят, вспоминают и с большим интересом рассказывают своим внукам, своим детям, что вот это у нас было.