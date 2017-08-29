Макаревич: «Приезжает Вова Ткаченко в гости или Сашка Градский – и мы можем выпить, и я с наслаждением буду слушать их новые песни»

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Если у Вас компания собирается на кухне…

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:

Нет, не поём.

Не поёте?

Андрей Макаревич:

Нет.

Хватает на работе?

Андрей Макаревич:

Хотя, хочу сказать, что приезжает там Вова Ткаченко, например, в гости, с группой «Ундервуд», или Сашка Градский – и мы можем выпить, и я с наслаждением буду слушать их новые песни. Никто их не просит – берёт гитару и поёт. Это восхитительно.