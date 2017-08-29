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Макаревич о написании песен: «Зачем себя заставлять? Зачем так нехорошо к себе относиться? Я ж не лошадь»

29 августа 2017 18:46
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Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я записывал интервью с Юрием Антоновым, спрашивал у него: «надо ли Вам вдохновение для того, чтобы что-то написать?» он говорил: «Я – профессионал, я могу в любой момент сесть за инструмент и начать работать, начать сочинять». Правда, с той поры он ничего не написал.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Кстати.

Скажите, Вам надо заставлять себя для того, чтобы что-то написать?

Андрей Макаревич:
Могу, но я очень не люблю себя заставлять. Зачем? Зачем себя заставлять? Зачем так нехорошо к себе относиться? Я ж не лошадь. 

Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

# Культура # Российские исполнители # Андрей Макаревич

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