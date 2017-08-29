«Происходит и слава Богу»: как Андрей Макаревич пишет песни?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Самые последние композиции, над которыми Вы работаете – это результат эмоций, впечатлений, чего-то прочитанного?
Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Не знаю.
Что является щелчком?
Андрей Макаревич:
Не знаю.
Мне совершенно неинтересно это анализировать.
Ну, а как Вы отнесётесь к тому мнению, что существует какая-то искра? Кто-то называет пересечением каких-то ситуаций или кто-то – Божьей искрой.
Андрей Макаревич:
Очень спокойно отношусь к любым мнениям, знаете.
Я задаю этот вопрос потому, что Вы дали путь очень многим людям, которые начали петь рок-ролл на русском языке. Конечно, им интересно знать, как же это происходит.
Андрей Макаревич:
Происходит и слава Богу. И всё.