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«Происходит и слава Богу»: как Андрей Макаревич пишет песни?

29 августа 2017 18:46
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Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Самые последние композиции, над которыми Вы работаете – это результат эмоций, впечатлений, чего-то прочитанного?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Не знаю.

Что является щелчком?

Андрей Макаревич:
Не знаю.

Мне совершенно неинтересно это анализировать.

Ну, а как Вы отнесётесь к тому мнению, что существует какая-то искра? Кто-то называет пересечением каких-то ситуаций или кто-то – Божьей искрой.

Андрей Макаревич:
Очень спокойно отношусь к любым мнениям, знаете.

Я задаю этот вопрос потому, что Вы дали путь очень многим людям, которые начали петь рок-ролл на русском языке. Конечно, им интересно знать, как же это происходит.

Андрей Макаревич:
Происходит и слава Богу. И всё. 

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# Культура # Российские исполнители # Андрей Макаревич

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