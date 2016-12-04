Майор милиции и работник лесопилки: самые необычные участники нового сезона шоу «Две звезды на СТВ»

Новости Беларуси. Музыкальное шоу «Две звезды на СТВ» возвращается на экраны. Полтора десятка пар – именитые вокалисты и люди, далёкие от сцены, будут удивлять, а порой и шокировать зрителей своими номерами.

Поющие дуэты исполнят белорусские хиты, песни из кинофильмов, и новогодние шлягеры.

Живой звук, неожиданные тандемы и оригинальный репертуар.

Владимир Радзивиллов:

3 месяца мы тренировались и за одну ночь всё сделали.

Ирина Дорофеева:

Такой жгучий Дед Мороз, что я таю до сих пор

Павел Латушко, член жюри, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Нават у Парыжы глядзяць «Дзве зоркі», «Две звезды».

Ольга Плотникова:

Новая разновидность суфлёра для тех, кто плохо запоминает тексты и потом не помнит их на сцене. Вот, смотрите, теперь я знаю текст: «Увези меня ты в тундру, увези к седым снегам»

Лидия Ермошина, член жюри, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я абсолютно уверена, что и я, и все зрители СТВ будут удивлены, причём приятно.

И удивляться будет чему.

Ещё совсем недавно отгремел первый сезон – «Поющие ведущие».

А СТВ в год своего 15-летия и накануне зимней сказки уже готовит очередной подарок – «Две звезды. Редкие кадры». Теперь на сцене артисты признанные и... тоже признанные, но в своих трудовых коллективах. Пара №6. Их уже окрестили самым знойным и несовместимым дуэтом.

Представьте только: он работает на лесопилке станочником, она – депутат и Заслуженная.

Да и расстояние между ними почти в 300 километров. Пока Дорофеева пела в Минске, Лакака тянул ноты под визг пилы в Горках.

Лишь две репетиции. И песня вполне может закрепиться гимном Горецкого лесхоза. А в этой паре аналогию лучше не проводить. «Девичье сердечко» – Павел Клышевский и Наталья Климович.

Харизматичная, яркая, жгучая. Она – майор криминальной милиции.

Идти по звёздам – это про неё! И теперь уж непонятно, кто кого на сцене «тянет-толкает». С Клышевским она и «Новогоднюю» споёт, и из «Таёжного романа», и даже «Белые розы» лягут к ее ногам. Но цвет их пары – красный. И цветок на платье кричит об этом, да и боевой настрой какой!

Павел Клышевский:

Голос должен быть максимально хриплым, максимально орущим, а не поющим.

Поэтому я не считаю справедливыми замечания. Вот так вот!

А судьи, собственно, кто? Анастасия Москвина, к примеру. Ещё в прошлом году оперная дива «жюрила» «Поющих ведущих», а сегодня с ними же на равных, но уже народной артисткой в судейской ложе народного шоу.

Анастасия Москвина, член жюри, народная артистка Беларуси:

Уровень намного-намного выше, чем в прошлом году.

Павел Латушко, член жюри, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Мне падалося, што гэта – вельми цікавы праект, які павінен мець папулярнасць сярод глядачоў.

Победитель сезона прошлого на сей раз оценивает «золотые» шлягеры и уверяет: дала бы жару и в «Редких кадрах». Рефери из Ольги Бурлаковой – строгий. Блондинка оказалась требовательной, жёлтые карточки то и дело поднимались над судейским столом.

Ольга Бурлакова, член жюри, ведущая СТВ:

Честно говоря, как-то себя хвалить же не будешь, но немножко не хватило драматургии.

Натали Роше и Макс Лоренс:

Мы всегда ко всему готовы. Даже если не репетировали, у нас всегда всё получается. Спасибо. Всё, побежали слушать.

Натали Роше и Макс Лоренс – дуэт, определенно, самый стильный.

Штрихи в сценические костюмы вносились буквально за минуту «до». И здесь же можно было увидеть всю закулисную боль Натали: ради образа – неудобные шпильки. Но их стилист Роше так ни на минуту не снимет. Это комната осталась с прошлого сезона – так называемый бэкстейдж. Здесь конкурсанты и узнают свои баллы, здесь же могут поближе познакомиться с конкурентами.

Владимиир Карачевский:

Конкурент, например, Володя Громов – он человек с хорошим голосом, другие артисты, которые берут за счёт мощной харизмы, энергетики.

Но это всё – шутки ради. На самом деле, в народном шоу, и признаётся в том каждый, конкуренции нет. Главное, выступить достойно: не подвести учителя и заставить гордиться собою коллег.

Есть в шоу и семейные дуэты.

Им, наверняка, привыкать друг к другу не надо было, но тем интереснее наблюдать. Инна Афанасьева и Иван Стрельцов. Да и какая группа поддержки. Три поколения сразу – на народном шоу на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

А то, что происходит в этой передвижной телестанции, на экранах телеприёмников зритель вряд ли увидит: с десяток телекамер сейчас работают в зале. Всё это отслеживают на мониторах режиссёры, ассистенты, звукорежиссёры. И, обратите внимание: 21.38 на часах, идут вторые сутки. И это – далеко не конец.

Итак, 4 выпуска: новогодний, песни белорусские, из кино и мировые хиты.

Премьера уже в понедельник, в 21.15.

Будет и суперфинал – свои лучшие песни представят 15 пар. Лучшего определит зритель.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Я вот наблюдал, как заслуженная артистка наша, Алена Ланская, по-настоящему дрессировала своего партнёра – заместителя председателя ведущего банка. Он мне сам потом пожаловался говорит: «Я, приходил вечером, и просто ничего – ни есть, ни пить – не мог, просто ложился спать».

Меж тем, уже есть претенденты на участие в следующем году.

Валерий Иванов, член жюри, председатель правления Белкоопсоюза:

Самого себя оценить, конечно же, сложно, но, ежели будет такое предложение, конечно же, попробуем поучаствовать.