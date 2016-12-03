В Новогрудке руины древних строений будет охранять бронзовый воин: автор композиции скульптор Геннадий Буралкин

Новости Беларуси. В Новогрудке руины древних строений уже скоро будет охранять бронзовый воин.

Над созданием изваяния работает минский скульптор.

Часть композиции Геннадия Буралкина в некогда столице Великого Княжества Литовского готова – 7 метровая брама. Пока в пластелине и маленького размера , но уже скоро этот воин станет на ее стражу.

Эта мастерская подарила белорусам не одно знаковое изваяние.

В том числе Аполон и нимфы, которые увенчали оперный, печально известные 53 цветка у станции метро Немига и чайки возле столичного аквапарка. И самый, пожалуй, масштабный — мемориал пограничникам в Гродно.

Геннадий Буралкин, скульптор:

На сегодняшний день этот памятник единственный в своем роде пограничникам. И вот, когда мы приходим и смотрим, издали уже видно, что это пограничные столбы.

На его строительство ушло 3 года, 20 тонн бронзы и 400 тонн уникального мрамора. 11 составов его везли из Карелии – своеобразный подарок белорусским пограничникам,

которые в первые дни Великой Отечественной приняли на себя весь удар.

Тогда из 19 тысяч стражей рубежей в живых осталось только 2 тысячи. Имена павших и увековечили гродненский мемориал. Григорий Исакович – частый гость среди бронзовых изваяний.

Григорий Обелевский, ветеран ВОВ, почетный пограничник Республики Беларусь:

Ни одна часть не обойдена здесь, даже малое подразделение. Когда мы проходим или проезжаем здесь, тоже вызывает чувство гордости за то, что мы помним тех, кто отдал свои молодые жизни ради мира и счастья на земле.

В создании мемориала участвовали и другие страны.

Не даром его украшают 15 пограничных столбов – по числу республик бывшего Советского Союза.

Эта же площадь с 7-метровыми бронзовыми защитниками прочно прописалась в туристических маршрутах.

Александр Павловский, председатель Государственного комитета пограничного войск Республики Беларусь (2007 – 2007):

Участвовали наши друзья с Российской Федерации, Украины, Армении, Молдовы – все, кто помнил память людей.

А для города это уже 12 лет – место горячо любимое.

Максим Литвинский, заместитель начальника Гродненской пограничной группы:

Сегодня этот мемориал – это особое место для города Гродно, особое место для современных пограничников. Здесь мы проводим все основные наши воинские ритуалы.

Даже архитектор мемориала с необычным именем Сталин, кому привычнее создавать чертежи, карандаш взял для написания сонета, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сталин Федченко, архитектор:

В сграните, бронзе воплощён, поклон погибшим низкий самый. И победимым, и упрямям ансамбль сей славы посвящён.