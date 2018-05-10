Концерт 9 Мая на площади Победы в Минске: фотофакт
Новости Беларуси. 9 Мая наша страна традиционно отметила с размахом. Только в Минске прошло около двух сотен развлекательных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Финальным аккордом стал концерт на столичной Площади победы и яркий, красочный салют. Григорий Азаренок напомнит о главных событиях и атмосфере любимого народного праздника в видеоматериале.
Салют на День Победы в Минске. Как это было – видеофакт