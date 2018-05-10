Прямой эфир

Концерт 9 Мая на площади Победы в Минске: фотофакт

10 мая 2018 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 Мая наша страна традиционно отметила с размахом. Только в Минске прошло около двух сотен развлекательных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Концерт 9 Мая на площади Победы в Минске: фотофакт-1

Финальным аккордом стал концерт на столичной Площади победы и яркий, красочный салют. Григорий Азаренок напомнит о главных событиях и атмосфере любимого народного праздника в видеоматериале.

Салют на День Победы в Минске. Как это было – видеофакт

# День Победы # Культура # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы отобрали лучшие работы»: в Минске выставляют произведения в стиле «сеи» из Национального художественного музея Китая
10 мая 2018 06:46

«Мы отобрали лучшие работы»: в Минске выставляют произведения в стиле «сеи» из Национального художественного музея Китая

Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»
09 мая 2018 15:38

Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»

В финал «Евровидения-2018» Alekseev не вышел
09 мая 2018 07:05

В финал «Евровидения-2018» Alekseev не вышел