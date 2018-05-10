Концерт 9 Мая на площади Победы в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. 9 Мая наша страна традиционно отметила с размахом. Только в Минске прошло около двух сотен развлекательных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске