«Мы отобрали лучшие работы»: в Минске выставляют произведения в стиле «сеи» из Национального художественного музея Китая

Новости Беларуси. От китайских технических ноу-хау к предметам искусства Поднебесной: два десятка шедевров живописи, графики и скульптуры из знаменитого Национального художественного музея Китая представлены белорусской публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединяет работы то, что выполнены они в традиционном стиле китайской живописи «сеи». В его основе – передача самой сути предметов в свободной форме. Полотна и скульптуры были отобраны таким образом, чтобы показать сложный диалог между традиционным и современным искусством Китая.

Чжан Шицзюнь, заместитель директора Национального художественного музея Китая:

Мы отобрали лучшие работы художников в стиле «сеи». Созданы они были в 60-70 годы прошлого века. На первый взгляд произведения могут показаться похожими, но в каждом проявляется индивидуализм художника, то, как он понимает «сеи».