«Здесь останавливалась Элиза Ожешко». Владелец усадьбы в Ляховичском районе каждый месяц тратит половину своей пенсии на обустройство старинного имения

В небольшой деревушке Флерьяново Ляховичского района расположилась настоящая старинная усадьба XIX века. Величественное сооружение сохранилось здесь во многом благодаря усилиям местного жителя Генриха Михайловича Третьяка и его любимой супруги.

Генрих Третьяк:

Это здание было построено в 1870 году Яном Оттоном Бохвицом. Сразу были построены деревянная часть этого здания, два этажа, а потом уже в 1905 году он пристроил в неоготическом стиле кирпичное здание.

Раньше в этой усадьбе размещалась контора колхоза, в котором Генрих Михайлович работал председателем. Со временем здание опустело и стало постепенно ветшать. Воспринимать это спокойно Генрих Третьяк не мог и решил выкупить имение, когда вышел на пенсию. Генрих Третьяк:

С марта 2012 года это здание уже принадлежит мне, и я в нем работаю. Конечно, первое время было очень трудно, потому что тогда нужно было сделать крышу, потолки частично разрушенные, окна выбитые, двери некоторые выломанные, пришлось все это восстанавливать.

Работы сделано много, но еще больше дел ожидает впереди. Генрих Третьяк:

Начал тут уже в интерьере делать порядок и привожу именно к тому, как это было 100 с лишним лет тому назад.

На обустройство усадьбы, которая уже стала вторым домом, Генрих Третьяк каждый месяц тратит примерно половину своей пенсии. Сегодня имение уже стало настоящим музеем, куда может прийти любой желающий и открыть для себя много интересного.

Генрих Третьяк:

В этой комнате останавливалась Элиза Ожешко (1908 – 1909 гг.). За окошком этой комнаты росли розы. И вот она за столиком писала письма, который находился там, где камин, и в каждое письмо вкладывала лепесток розы.

Писательница проводила здесь много времени и даже посадила дуб. Возле него сейчас очень любит гулять Генрих Михайлович вместе с супругой. А после можно посидеть у камина.

Генрих Третьяк:

Этот камин оригинальный, никто его не трогал, как он был, так и остался. Горит так, как это было 150 лет тому назад.