Лучшие полнометражные мультфильмы 2010 - голосование

Американская киноакадемия объявила названия 15 картин-претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм».
Выбрать предстоит из следующих участников: «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (Alpha and Omega), «Кошки против собак: Месть Китти Галор» (Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore), «Гадкий я» (Despicable Me), «Мечты Джинши» (The Dreams of Jinsha), «Как приручить дракона» (How to Train Your Dragon), «Идиоты и ангелы» (Idiots and Angels), «Иллюзионист» (The Illusionist), «Легенды ночных стражей» (Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole), «Мегамозг» (Megamind), «Моя собака Тюльпан» (My Dog Tulip), «Шрек навсегда» (Shrek Forever After), «Летние войны» (Summer Wars), «Рапунцель: Запутанная история» (Tangled), «Феи: Волшебное спасение» (Tinker Bell and the Great Fairy Rescue), «История игрушек. Большой побег» (Toy Story 3).
«Альфа и Омега: Клыкастая братва»
«Кошки против собак: Месть Китти Галор»
«Гадкий я»
«Мечты Джинши»
«Как приручить дракона»
«Идиоты и ангелы»
«Иллюзионист»
«Легенды ночных стражей»
«Мегамозг»
«Моя собака Тюльпан»
«Шрек навсегда»
«Летние войны»
«Рапунцель: Запутанная история»
«Феи: Волшебное спасение»
«История игрушек. Большой побег»