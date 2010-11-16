Лучшие полнометражные мультфильмы 2010 - голосование

Американская киноакадемия объявила названия 15 картин-претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм».

Выбрать предстоит из следующих участников: «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (Alpha and Omega), «Кошки против собак: Месть Китти Галор» (Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore), «Гадкий я» (Despicable Me), «Мечты Джинши» (The Dreams of Jinsha), «Как приручить дракона» (How to Train Your Dragon), «Идиоты и ангелы» (Idiots and Angels), «Иллюзионист» (The Illusionist), «Легенды ночных стражей» (Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole), «Мегамозг» (Megamind), «Моя собака Тюльпан» (My Dog Tulip), «Шрек навсегда» (Shrek Forever After), «Летние войны» (Summer Wars), «Рапунцель: Запутанная история» (Tangled), «Феи: Волшебное спасение» (Tinker Bell and the Great Fairy Rescue), «История игрушек. Большой побег» (Toy Story 3).

«Альфа и Омега: Клыкастая братва»

«Кошки против собак: Месть Китти Галор»

«Гадкий я»

«Мечты Джинши»

«Как приручить дракона»

«Идиоты и ангелы»

«Иллюзионист»

«Легенды ночных стражей»

«Мегамозг»

«Моя собака Тюльпан»

«Шрек навсегда»

«Летние войны»

«Рапунцель: Запутанная история»

«Феи: Волшебное спасение»

«История игрушек. Большой побег»